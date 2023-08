Anderlecht place trois joueurs dans notre équipe de la semaine : voici le onze du week-end

Seulement cinq rencontres de la cinquième journée ont été disputées. Voici, cependant, notre onze du week-end. Trois joueurs d'Anderlecht y sont présents, ainsi qu'un Carolo et trois Groen & Zwart.

Gardien

Il est le seul à avoir réalisé une clean-sheet lors de cette première partie de cinquième journée. Important pour sauver les ballons qu'il fallait lors de la victoire des siens à Saint-Trond, Warleson (Cercle) est notre gardien de la semaine.

Défense

Souvent critiqué, il monte en puissance de manière nette depuis le début de saison. A l'assist sur le but de Francis Amuzu, Killian Sardella est à créditer d'un match solide et mérite sa place dans notre équipe. C'est aussi le cas de Jan Vertonghen, toujours intransigeant dans ses interventions défensives et auteur, une nouvelle fois, d'une solide prestation contre Charleroi.

Pour compléter cet axe défensif, nous avons sélectionné un joueur de Courtrai, qui a particulièrement bien tenu tête aux avants du Standard ce samedi. Il s'agit de Joao Silva, qui a gardé Wilfried Kanga et Denis Dragus dans sa poche pendant une bonne partie de la rencontre. Enfin, Stelios Andreou, buteur contre Anderlecht, complète notre ligne défensive.

© photonews

Milieu de terrain

Replacé dans un rôle de piston droit, plutôt que de véritable arrière droit, Gary Magnée a inscrit son deuxième but de la saison avec Eupen, contre OHL. Une nouvelle solide prestation du joueur de 23 ans, qui joue un grand rôle dans l'excellent début de saison des Pandas.

Pour composer l'entrejeu, pas vraiment de surprise pour le premier cité. Auteur de son premier but en équipe première, d'une avant-dernière passe sur le deuxième but de ses couleurs et d'une prestation plus qu'aboutie, Théo Leoni fait partie de cette équipe de la semaine. Il est accompagné par Nikola Storm. Le joueur de Malines a livré un match sérieux, malchanceux lors de sa frappe sur le poteau.

Malgré la défaite, Aboubakary Koita a représenté le seul danger du STVV contre le Cercle. Un match intéressant pour un joueur parfois bien trop esseulé en zone offensive.

© photonews

Attaque

Un duo pour former la ligne offensive de cette équipe du week-end. Malgré un début de saison difficile derrière les casernes, Lion Lauberbach a inscrit son premier but pour Malines. Une réalisation d'autant plus importante qu'elle offre la victoire aux joueurs de Steven Defour.

De son côté, Kevin Denkey a livré une nouvelle solide prestation. Un nouveau but (un petit peu volé, certes) et un poids constant sur la défense de Saint-Trond. Un match abouti du Togolais.

Notre équipe de la semaine : Warleson / Sardella - Vertonghen - Joao Silva - Andreou / Magnée - Leoni - Storm - Koita / Lauberbach - Denkey

Coach : Miron Muslic

L'entraîneur a transformé le Cercle en une machine collective. Une équipe sans véritable vedette, mais terriblement bien organisée pour faire déjouer son adversaire.