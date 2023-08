Deux anciens entraîneurs du Standard et d'Anderlecht se battent pour le même siège

Ron Jans (ex-Standard) et Fred Rutten (ex-Anderlecht) sont en lice pour devenir le nouvel entraîneur du FC Utrecht.

Le FC Utrecht a annoncé ce mardi matin le licenciement de Silberbauer, limogé à cause d'un mauvais début de saison. Utrecht a perdu les trois premiers matchs de championnat et n'a pas encore inscrit le moindre but.

Le club néerlandais veut faire vite pour se trouver un nouveau coach et privilégierait la piste Ron Jans (ex-Standard). Bien qu'il ait indiqué plusieurs fois vouloir profiter de son congé sabbatique, l'homme de 64 ans se tiendrait prêt à reprendre une place sur un banc.

Cependant, De Telegraaf ajoute qu'il n'est pas le seul, puisque Fred Rutten (ex-Anderlecht) figure aussi sur la liste d'Utrecht. Septième la saison dernière et passé proche d'une qualification en Conference League, Utrecht doit se reprendre après ce début de saison catastrophique.