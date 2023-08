Un duo fier de ses troupes : "Regardez nos milieux de terrains"

Marc Overmars est extrêmement fier du succès en Ligue des champions de l'Antwerp. The Great Old s'est qualifié mercredi soir en Grèce pour la première fois de son histoire pour la phase de groupes de la Ligue des Champions.

"La prise de conscience n'est pas encore complètement là", a déclaré Overmars, rapporté par le Gazet van Antwerpen. The Great Old a remporté une victoire de 1-2 sur la pelouse de l'AEK Athènes, après avoir déjà gagné le match aller par 1-0. "La Ligue des champions au Bosuil... C'est vraiment magnifique pour Antwerp et la Belgique. J'en ai rêvé, mais je ne m'attendais certainement pas à ça. Après ce qui s'est passé la saison dernière, avec le doublé, et pouvoir encore en obtenir davantage, même après la sortie de Toby (Alderweireld, ndlr), c'est incroyablement impressionnant."

Van Bommel L'euphorie est également grande chez Van Bommel. "Fier, heureux et tous ces sentiments, je les ressens maintenant", a déclaré le Néerlandais, cité par Sporza. "Quand vous regardez l'année passée et tout ce qui s'est passé, avec le titre, la coupe et la supercoupe, c'est vraiment imprévisible. Regardez le milieu de terrain avec lequel nous avons joué aujourd'hui. Ce sont des gars de 18, 21 et 23 ans. C'est incroyable que nous puissions jouer en Ligue des champions pour la première fois dans l'histoire du club."

C'est tout un club qui va désormais attendre le tirage au sort de la Ligue des Champions ce jeudi soir à 18h00.