Conference League : du solide pour Bruges et Genk, La Gantoise s'en sort bien

Tous trois qualifiés pour les phases de poules de la Conference League, Genk, le Club de Bruges et La Gantoise connaissent désormais leurs adversaires.

Qualifiés après s'être respectivement défaits de l'APOEL et d'Osasuna, La Gantoise et Bruges étaient versés dans le pot 1. Certains adversaires potentiels étaient de solides clients, notamment Aston Villa ou le Besiktas. Genk, tombeur aux tirs au but de l'Adana Demirspor, était quant à lui versé dans le pot 3.

Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi, 14h30. Bruges (Groupe D) hérite de la solide équipe norvégienne de Bodo/Glimt, du Besiktas et de Lugano, adversaire de l'Union en barrages d'Europa League.

Genk (Groupe F) aura fort à faire face à la Fiorentina, Ferencvaros et Čukarički (Serbie).

La Gantoise (Groupe B) hérite quant à elle du Maccabi Tel Aviv, du Zorya Luhansk, et de Breidablik (Islande). Un groupe qui semble très abordable pour les Gantois.