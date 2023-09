"Arthur Vermeeren, ce n'est que le début pour l'Antwerp !"

Arthur Vermeeren est la première vraie pépite à sortir du centre de formation de l'Antwerp. Mais selon Gill Swerts, qui a quitté les U23 anversois pour les Espoirs belges, le Great Old veut rattraper son retard dans ce domaine.

Le centre de formation de l'Antwerp ne fait pas partie des plus réputés du pays. Mais un joueur est le symbole d'un changement au Great Old : Arthur Vermeeren (18 ans), que toute l'Europe convoitera bien vite. Gill Swerts, entraîneur des U23 de l'Antwerp jusqu'à sa nomination surprise à la tête des Diablotins, assure que ce n'est qu'un début.

"La formation de l'Antwerp a du retard sur celles d'Anderlecht, de Genk, de Bruges. Mais l'ambition est bien sûr de continuer à grandir", affirme Swerts depuis Tubize ce vendredi. "Arthur Vermeeren est le premier à briller, mais ce n'est qu'un début pour l'Antwerp".

Gill Swerts a d'ailleurs hésité à quitter son poste à la tête des U23 anversois. "Bien sûr que j'ai hésité, car avec la Youth League à venir, le fait que le club grandisse... c'est intéressant. Et il faut dire que c'était du "last minute". Mais j'ai vite pris ma décision", explique-t-il. "Et l'Antwerp m'a soutenu dans ce choix".