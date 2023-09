Excellente nouvelle pour l'Union avant la réception de l'Antwerp !

Ce dimanche, le public du Parc Duden va pouvoir faire connaissance avec son nouvel attaquant. Mohamed Amoura (23 ans), arrivé en provenance du FC Lugano (fraîchement éliminé par l'USG en Coupe d'Europe), est qualifié pour la rencontre de ce dimanche, a annoncé le club.

Amoura a signé le 18 août dernier jusqu'en 2027, après 66 matchs du côté de Lugano (17 buts). International algérien (13 caps, 4 buts), il doit contribuer à remplacer Victor Boniface, parti au Bayer Leverkusen.

