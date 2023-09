Pas de Vermeeren chez les Diables ? Mark Van Bommel réagit

Arthur Vermeeren ne deviendra pas Diable Rouge lors de cette trêve internationale. Le jeune talent de l'Antwerp a plutôt été sélectionné avec les Espoirs.

C'était l'un des outsiders à une place en sélection, surtout au vu de la crise au milieu de terrain chez les Diables Rouges. Mais Arthur Vermeeren découvrira plutôt les U21. Une déception pour le joueur... et l'Antwerp ?

Mark Van Bommel, entraîneur du Great Old, préfère relativiser. "En tant que coach de l'Antwerp, bien sûr, je vois ces garçons jouer tous les jours et je crois que Mandela Keita et Arthur Vermeeren ont le niveau pour les Diables Rouges", reconnaît-il dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

"Mais je n'aimerais pas être à la place de votre sélectionneur national. C'est un job difficile. La Belgique a énormément de talent, et il doit faire des choix", souligne Van Bommel. "C'est Domenico qui décide, et je ne critique pas cela".

Keita et Vermeeren iront donc faire profiter les U21 de leurs automatismes, et affronteront le Kazakhstan le 11 septembre prochain. "Plus ils jouent, plus ils progressent. C'est idéal pour les jeunes joueurs, je ne peux que m'en réjouir", conclut Mark Van Bommel.