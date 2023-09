La stat qui interpelle à l'Union : "On sait sur quoi on va devoir travailler..."

L'Union Saint-Gilloise a réalisé un match nul (2-2) ce dimanche après-midi face à l'Antwerp. Le capitaine et gardien unioniste, Anthony Moris, s'est exprimé en zone mixte après la rencontre.

Moris était lucide après le coup de sifflet final. "Ce qui a joué ? L'efficacité dans les deux rectangles. S'il y a une équipe qui devait l'emporter aujourd'hui, c'est l'Union. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on a besoin de deux penalties pour au moins prendre un point. L'Antwerp touche le montant sur leurs deux buts. Nous, on touche un montant en première mi-temps, et ça sort. Sur nos 5 derniers buts marqués à la maison (en championnat, nda) , il y a 5 penalties. On sait sur quoi on va devoir travailler."

"On ne peut pas reposer sur ce qu'on a fait jusque maintenant. Il y a eu beaucoup de changements depuis l'année passée. Nouvelle équipe, nouveau coach, nouveau système...Ce sont des choses qui se travaillent au quotidien", a continué Moris, conscient que ce match nul n'est pas non plus un mauvais résultat.

"L'Antwerp, ça reste le champion de l'année passée. C'est une équipe qui a gagné la Coupe et qui vient de se qualifier en Ligue des Champions. C'est une équipe dangereuse, qui a tendance à savoir endormir son adversaire et frapper au moment. Je pense que tactiquement, on a livré un match intéressant. Dans le passé, on se serait livré beaucoup plus sur la deuxième mi-temps pour essayer de recoller au score. Et on se serait pris le 3e, puis le 4e...Ca se voit qu'il y a plus de maturité et d'expérience."