Et si c'était la saison de Michel-Ange Balikwisha ?

En ce début de saison, un joueur crève l'écran du côté de l'Antwerp : Michel-Ange Balikwisha. L'ailier gauche est-il parti pour confirmer ?

Certains fans du Standard se rappelleront du départ de Balikwisha vers l'Antwerp lors du mercato d'été 2021. Après une première saison professionnelle réussie - 9 buts et 4 assists en 40 rencontres, le joueur présent à Liège depuis 2014 décide de signer chez l'ambitieux géant endormi du Great Old.

Son transfert est estimé à 5 millions d'euros. A à peine 20 ans, il devient le joueur le plus cher de l'histoire de l'Antwerp. C'est dire les attentes qui reposent sur ses épaules.

© photonews

Deux premières saisons contrastées à l'Antwerp

Il rejoint un Antwerp qui vient de recruter notamment Nainggolan, et qui a de grandes envies de regoûter à la gloire. Sa première saison peut être considérée comme pleine. Il joue en effet, malgré une blessure à la hanche, 38 rencontres. Il marque 5 buts et délivre 5 assists, et crée déjà quelques belles fulgurances. Malheureusement, malgré une qualification in extremis pour les Play-offs 1, la saison de l'Antwerp - entraîné par Brian Priske - est une déception.

La saison dernière, malgré le doublé national réalisé par l'Antwerp, Balikwisha ne parvient pas à se montrer régulier dans ses performances. Il est même critiqué à plusieurs reprises dans la presse flamande. Mark van Bommel lui préféra parfois Arbnor Muja ou Gyrano Kerk en fin de phase classique. Titulaire lors des 6 matchs de Play-offs, il ne se montrera décisif qu'à une seule reprise. Avec 10 buts marqués mais un seul assist, la saison de Balikwisha peut être considérée comme contrastée.

© photonews

Un gros début de saison 2023-2024 pour Balikwisha

Mais en ce début de saison et après un Euro U21 compliqué, l'ancien du Standard semble bien parti pour enfin confirmer. La rencontre qui semble l'avoir lancé est sans conteste le match retour de mercredi dernier face à l'AEK Athènes, où il a donné l'assist à Kerk avant de confirmer la qualification des siens pour la Ligue des Champions. La presse grecque ne s'y était d'ailleurs pas trompée.

Ce week-end, face à l'Union, Balikwisha a été l'un des Anversois les plus dangereux, percutant constamment sur son côté gauche. Il aura manqué de chance sur son énorme occasion en fin de match.

Cité sur le départ il y a quelques jours, Balikwisha a sans doute fait le bon choix en restant à l'Antwerp. Sa marge de progression est présente et il aura l'occasion de progresser dans une équipe qui défend son titre de champion de Belgique, et jouera la Ligue des Champions.