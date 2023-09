Mbenza, aussi déçu que performant : "Une de plus..."

Le Sporting de Charleroi n'était qu'à 10 minutes de sa première victoire de la saison en championnat. Mais le VAR et Koita sont passés par là.

Comme souvent depuis le début de la saison, Isaac Mbenza a été, contre STVV, le Carolo le plus dangereux mais aussi celui qui a le plus cherché les combinaisons offensives. Et comme tout le monde du côté carolo, l'ailier est très déçu.

"C'est une grosse déception, une de plus. Encore une fois, il nous manque de l'efficacité dans le rectangle adverse. Je ne sais pas quoi dire... on doit encore travailler pendant la trêve internationale. Il faut qu'on travaille encore plus fort pour tourner et oublier cette malchance."

Le prochain match des Zèbres est cependant sur la pelouse du Club de Bruges. "Il faudra y croire tout de même, car tout le monde perd des points dans ce championnat. Si Gand peut prendre des points contre Bruges, nous aussi. Il faut retrouver la confiance, surtout dans les deux rectangles".

Il est en effet temps que Charleroi prenne des points, car avec seulement 4 unités sur 18, le bilan est maigre, très maigre. Trop maigre.