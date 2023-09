Un Diable Rouge très réputé bientôt à Anderlecht ?

Le Sporting d'Anderlecht serait en discussions avec Thorgan Hazard. Le Diable Rouge pourrait rejoindre les Mauves.

Anderlecht réalise un très bon mercato et ne s'arrête pas en si bon chemin. Les Mauves pistent désormais un joueur pour leur côté gauche, qui pourrait se trouver chez les Diables.

Chez les Diables, oui. Mais en manque de temps de jeu. Selon nos informations, les Mauves pistent Thorgan Hazard, sur une voie difficile à Dortmund.

S'il n'y a pas encore d'accord quant aux modalités du contrat et que beaucoup de choses restent encore à convenir, tout le monde irait dans le sens de ce transfert et voudrait que celui-ci se produise. Thorgan Hazard de retour dans notre Pro League, de nombreuses années plus tard ?