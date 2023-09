🎥 Le but absolument sensationnel de Mitrogoal en Arabie Saoudite

L'ancien attaquant d'Anderlecht et de Fulham fait encore parler de lui, même en Arabie Saoudite.

L'ancien attaquant de Fulham a inscrit un triplé qui a permis à son équipe de prendre la tête du classement à l'approche de la pause internationale.

Les matches entre Al-Ittihad et Al-Hilal sont toujours des rencontres spéciales. Le "Clasico saoudien" est le match le plus historique du calendrier de la Pro League, puisque les deux clubs les plus titrés de la compétition s'affrontent devant des foules impressionnantes. Mais si l'on craignait que l'arrivée de stars étrangères n'émousse la rivalité, il n'en est rien.

Al-Hilal s'est imposé sur le score de 4-3 et Mitrovic a marqué ce superbe but.