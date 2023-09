Et pendant ce temps, Michael Frey se cherche un port d'attache

L'attaquant, qui est revenu à l'Antwerp, n'entre pas dans les plans du Great Old pour cette saison. Il semble ne plus trop rentrer dans les plans de personne.

Michael Frey suscite l'intérêt de clubs turcs et grecs. L'attaquant est relégué sur la touche au Royal Antwerp FC alors que les marchés des transferts turcs et grecs sont encore ouverts, selon Gazet van Antwerpen.

Il y a deux saisons de Jupiler Pro League, Frey (29 ans) était encore le meilleur buteur d'Antwerp. Cependant, l'attaquant s'entraîne actuellement avec l'équipe B du Great Old depuis son retour de Schalke. On ne sait pas quels clubs turcs et grecs sont intéressés par Frey. Il n'est pas non plus clair si, dans le cas où l'un des clubs souhaiterait l'acquérir, il s'agirait d'une vente ou d'un prêt.

Frey a déjà de l'expérience en Turquie. L'attaquant était sous contrat avec Fenerbahce de 2018 à l'été 2021. Pendant cette période, il a été prêté à des clubs comme SK Beveren.