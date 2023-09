Officiel : Genk frappe un double gros coup sur le mercato !

Genk a annoncé les signatures de Zakaria El Ouahdi (21 ans) et Andi Zeqiri (24 ans). Deux recrues offensives de choix, pour à peine plus de 5 millions d'euros au total.

El Ouahdi est un milieu droit international marocain U21. Il s'est mis en évidence la saison dernière et en ce début de saison sous les couleurs du RWDM. Il a signé un contrat de 4 saisons.

𝙉𝙀𝙒𝙎: Zakaria El Ouahdi is a Genkie. The right-back moves from RWDM to Genk and has signed a four-year contract. Welcome 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮 💙💪 #krcgenk #mijnploeg #riseabove . pic.twitter.com/bjWInDzMpH

Zeqiri est un attaquant international suisse (8 sélections). Il arrive dans le cadre d'un transfert sec, en provenance de Brighton. Il a signé contrat portant sur les trois prochaines saisons, + une saison en option.

𝙉𝙀𝙒𝙎: Our new number 9 has arrived. 𝗔𝗻𝗱𝗶 𝗭𝗲𝗾𝗶𝗿𝗶 makes the move from Brighton to Genk and has signed until 2026 (+1)



