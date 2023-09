Analyse Renforcer le milieu de terrain, mais délaisser les flancs : Anderlecht a-t-il commis une erreur sur le mercato ?

Anderlecht n'a pas réalisé un très bon match face à Genk ce dimanche. Pendant plus de 75 minutes, les Bruxellois se sont retrouvés en supériorité numérique, mais n'ont pas réussi à dominer les Limbourgeois. La cause est simple : une activité trop importante au milieu, et trop peu sur les flancs.

Nous avons déjà demandé plusieurs fois à Brian Riemer s'il n'avait pas besoin de joueurs de couloir supplémentaires. Pas plus tard que vendredi, alors que l'on ne savait pas encore si Francis Amuzu allait rester. Sa Réponse ? "Nos arrières peuvent aussi jouer plus haut sur le terrain, nous pouvons résoudre le problème de cette manière." Dreyer et Flips ne sont pas de vrais joueurs de flancs C'est une question qui taraude les observateurs depuis un certain temps : est-il possible de mettre en place un jeu offensif digne de ce nom sans véritables ailiers ? Amuzu est en fait le seul véritable joueur de ce profil dans le noyau. D'ailleurs, il était sur le banc ce dimanche... D'ailleurs, peut-être que "Ciske" est meilleur en sortie de banc, au vu de son magnifique but dès sa montée au jeu. Mais avec Dreyer et Flips sur les flancs, il y a un problème. En effet, ces deux joueurs préfèrent rentrer à l'intérieur du terrain et c'est donc aux latéraux que revient la tâche de s'occuper des centres. Et de garder de la largeur. Cela était évident ce dimanche. Anderlecht veut presque tout faire passer par un milieu de terrain remanié. Mais c'est très facile à défendre pour l'adversaire. Il suffit de commencer à jouer en un contre un et les trois quarts de la puissance offensive des Mauve et Blanc sont déjà contenus. Pas un cadeau pour Kasper Dolberg Anderlecht a besoin de joueurs qui restent sur leur flanc. Qui peuvent provoquer, centrer ou amener des actions depuis cette zone du terrain. Sinon, un certain Kasper Dolerg ne sera pas alimenté totalement et convenablement. Ou est-ce vraiment l'intention des Mauves ? Laisser le ballon à l'adversaire ? Très dur à croire. Anderlecht a en effet réalisé un mercato collant avec celui d'une équipe qui veut jouer de manière dominante. Les supporters ne le supporteraient d'ailleurs pas indéfiniment, demandez à René Weiler. Cela passe pour l'instant car les résultats sont au rendez-vous et que le mercato n'est pas encore terminé. Mais rien n'indique que cela est vouer à durer... © photonews