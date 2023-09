Kasper Schmeichel révèle ce qui l'a convaincu de signer à Anderlecht

Surprise en ce début de semaine à Anderlecht : Kasper Schmeichel est un Mauve. L'iconique portier du Danemark, champion d'Angleterre avec Leicester City, explique ce qui l'a convaincu de venir en Belgique.

Au-delà de toute considération sportive et d'une question cruciale, à savoir si l'arrivée de Kasper Schmeichel (36 ans) est une bonne idée (nous vous donnons notre avis par ici), on ne peut nier une chose : c'est un gros coup, et la venue d'un très grand nom du football européen.

"Il y a eu beaucoup de spéculations, de discussions, avant qu'un accord avec Nice soit trouvé. J'ai beaucoup discuté avec Jesper et Brian, et ce qui était très clair, c'est qu'ils veulent mettre en place une équipe de gagnants", déclare Schmeichel sur Mauve TV. "Une équipe qui peut ramener Anderlecht à la gloire qui était la sienne".

Kompany et Wasilewski parlaient d'Anderlecht

Car l'ancien gardien de Leicester City connaît bien le RSCA, via notamment ses équipiers chez les Foxes. "J'ai connu Youri Tielemans et Dennis Praet à Leicester, Marcin Wasilewski également, et Vincent Kompany pendant un an à Manchester City (où Schmeichel a été formé, nda). Tous m'ont parlé en bien de la ville, du club, des supporters", explique le Danois.

"Marcin avait même un grand tatouage du RSCA, et des supporters d'Anderlecht sont venus le voir à Leicester. C'est génial, ça montre cette loyauté réciproque entre les joueurs et les supporters", se réjouit Kasper Schmeichel. "Et durant mes jeunes années, au Danemark, on parlait beaucoup d'Anderlecht en raison des Danois qui y jouaient".

Bref : le gardien international danois est conscient d'arriver dans un club qui a une tradition. "Ce qu'on voit, c'est que tous les joueurs formés ici sont de grands professionnels. Leur façon de travailler, de se comporter, d'approcher la vie. Ce n'est pas juste une question de former des joueurs mais aussi des personnes".