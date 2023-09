Kasper Schmeichel, la... fausse bonne idée d'Anderlecht ?

La rumeur a surgi ce dimanche, dans la foulée du partage à Genk : Kasper Schmeichel, le gardien emblématique du Danemark et fils du légendaire Peter Schmeichel,

Une rumeur qui avait de quoi surprendre car elle surgissait après... une nouvelle bonne prestation de Maxime Dupé entre les perches d'Anderlecht. Le gardien français rassure tout le monde depuis sa signature : aucune erreur flagrante à signaler jusqu'ici, et même de beaux arrêts presque à chaque match.

Alors, pourquoi le RSC Anderlecht va-t-il tenter le coup Kasper Schmeichel ? Soyons clairs : avant que Dupé signe, l'arrivée éventuelle du vétéran (36 ans) danois aurait été accueillie à bras ouverts par la plupart des supporters pour remplacer Bart Verbruggen.

Anderlecht n'a pas besoin de Schmeichel

Mais désormais, alors que ce dernier est presque oublié à coups de prestations individuelles convaincantes (sans être spectaculaires) de Maxime Dupé et que le club semble tourner rond, cette rumeur - qui semble être plus qu'une rumeur - a de quoi surprendre.

© photonews

Si l'idée est d'amener de l'expérience, elle est incompréhensible : Dupé remplit à coup sûr ce cahier des charges. On aurait tout à fait compris l'arrivée d'un jeune talent aux dents longues, un prodige "à la Verbruggen" se contentant du banc une saison, voire une demi-saison mais mettant une saine pression à Dupé tout en apprenant dans son ombre.

Le Français lui-même aurait probablement accepté cette concurrence, qui l'aurait un peu plus poussé que cette hiérarchie très claire entre lui et Colin Coosemans. Ici, pas de doute : à moins d'un an de l'Euro 2024, Kasper Schmeichel n'arriverait pas au Lotto Park pour faire office de doublure. Si le duo Fredberg-Riemer attire l'homme aux 91 caps avec le Danemark, c'est en lui promettant une place de titulaire.

S'il signe à Anderlecht, Schmeichel ne le devra qu'à sa nationalité

Enfin, rien ne dit que Schmeichel est encore le spectaculaire portier qu'il a pu être, et qui a notamment aidé Leicester City à décrocher un titre de champion d'Angleterre. Comme Kasper Dolberg, même si c'est dans une moindre mesure, son passage à Nice n'a pas impressionné. Pire, sa mentalité a été pointée du doigt par certains.

Bref : s'il signe à Anderlecht, Kasper Schmeichel ne le devra qu'à sa nationalité, il n'y a pas d'autres manières de le dire. S'il était Bulgare, jamais Jesper Fredberg n'aurait ne serait-ce qu'envisagé son profil. Son seul avantage : il est gratuit... mais a tout de même un salaire. Une fausse bonne idée de A à Z, donc ?