Si Thorgan Hazard ne vient pas, Anderlecht a un plan B

Anderlecht rêve toujours de Thorgan Hazard, et cela semble même être de plus en plus proche d'être une réalité. Mais si le dossier capote, un plan B a été identifié.

Le gros coup de cette fin de mercato, c'est peut-être Anderlecht qui va le réaliser. Comme nous vous l'annoncions lundi matin en primeur, le RSCA est proche de trouver un accord pour un transfert de Thorgan Hazard, en provenance du Borussia Dortmund. Seul pierre d'achoppement du dossier en ce moment : le salaire du joueur, mais toutes les parties concernées souhaiteraient trouver une solution. Cependant, la fin du mercato, c'est ce jeudi, et il faudra faire vite. Pour éviter toute mauvaise surprise, Anderlecht a un plan B. Idrissi plutôt que Hazard ? Ce plan B, c'est Oussama Idrissi (27 ans), international marocain (9 caps) laissé libre par le FC Séville cet été. La saison passée, il était prêté au Feyenoord, où il a effectué une bonne partie de sa formation, et a réalisé une excellente saison (38 matchs, 7 buts, 8 assists). Pur ailier gauche, Idrissi comptabilise 161 matchs d'Eredivisie pour 40 buts et 33 assists. Né à Bergen op Zoom, il a évolué en équipes d'âge des Pays-Bas avant de finalement opter pour le Maroc, mais a manqué la Coupe du Monde 2022.