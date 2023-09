Bruges écrase une équipe de Pro League en amical

En ces temps de trêve internationale, les clubs gardent le rythme en disputant des rencontres amicales. Bien lancé dans sa saison 2023-2024, le Club de Bruges s'est largement imposé ce jeudi.

Opposé à OHL, le Club de Bruges n'a eu aucun problème à afficher sa supériorité. Ronny Deila décidait d'aligner un 11 composé de jeunes, tout en tenant compte des absences de ses internationaux.

Ainsi, le 11 de départ était le suivant : Jackers, De Cuyper, De Roeve, Boyata, Odoi, Balanta, Da Silva, Vanaken, Homma, Barberá et Jutglà. Les Blauw en Zwart ont dominé la première mi-temps, notamment via Jutgla qui s'est crée plusieurs occasions. Sans marquer, néanmoins.

Deila fera monter Willems, Bisiwu et Nielsen à la place de De Cuyper, Da Silva et Vanaken dès l'entame de la seconde mi-temps. Les Brugeois feront la différence ensuite : Barberá (50e), Bisiwu (54e) et Homma feront 3-0 en peu de temps, entérinant la victoire.

Bruges, qualfié pour les phases de poules de la Conference League, est actuellement 4e de Pro League, avec 10 points en 15 matchs. OHL a vécu un début de saison très compliqué, enregistrant un piètre 5/18 et voyant son CEO Peter Willems débarqué suite aux mauvais résultats et la pression mise par les supporters.