Eliot Matazo revient sur le fiasco belge de l'été : "Tout n'était pas à jeter"

Cet été, les Diablotins avaient pour ambition de rejoindre les demi-finales de l'Euro espoirs, afin de se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024. Mais au terme d'un tournoi décevant, la Belgique a été éliminée dès les poules. Ce lundi, une nouvelle campagne commence contre le Kazakhstan.

Au mois de juin dernier, nos Diablotins se rendaient en Géorgie afin de disputer l'Euro espoirs. Dans un groupe relevé, composé des Pays-Bas, du Portugal et de la surprenante Géorgie locale, les Belges voulaient rejoindre les quarts puis les demi-finales, synonymes de qualification pour les Jeux Olympiques 2024.

Il n'en sera rien, et loin de là. Les joueurs de Jacky Mathijssen ne jouent pas bien, partagent contre les Pays-Bas et la Géorgie avant de perdre contre le Portugal. Fin de parcours prématurée, résultat très décévant.

En ce mois de septembre, c'est une nouvelle campagne qui débute. En ligne de mire, l'Euro 2025 qui se jouera cette fois en Slovaquie. Les Diablotins ne sont pas dans un groupe évident, avec notamment l'Écosse et l'Espagne (un qualifié + un barragiste) mais peuvent s'appuyer sur Eliot Matazo, présent lors de la campagne précédente.

Le milieu de terrain de l'AS Monaco sait que tout n'était pas à jeter et donne les points positifs de cet Euro espoirs, à quatre jours du premier match de la Belgique, contre le Kazakhstan (lundi).

"Sportivement, on avait tout pour faire plus. On a donné le maximum et ça s'est joué sur des détails, c'est le football. Maintenant, tout le monde est concentré sur cette prochaine campagne. Cela n'a pas été facile d'oublier la déception de cette élimination. On doit tirer les leçons de ce qui a été moins bien et s'inspirer de ce qui a bien fonctionné."

"Par exemple, on avait un très bon groupe, très homogène, avec une belle ambiance. C'est important et c'est quelque chose qu'il faut retrouver avec les nouveaux. Tout le monde s'entendait bien et se battait, peu importe qui était titulaire. Il faut garder ça et parvenir à tisser des nouveaux liens ensemble pour vivre une belle aventure" a conclu Eliot Matazo.