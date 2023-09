Entre défis et espoirs, l'équipe nationale d'Estonie va se battre pour l'Euro

Actuellement cinquième du groupe avec seulement un petit point, l'Estonie n'a plus rien à perdre.

L'équipe nationale d'Estonie se trouve à la cinquième place du groupe F des éliminatoires de l'Euro, aux côtés de l'Azerbaïdjan, et la route vers la qualification s'annonce difficile. Les Estoniens ont éprouvé des difficultés en défense, ayant concédé le plus grand nombre de buts dans leur groupe (11). Parmi les revers subis, leur dernière confrontation avec la Suède a été particulièrement difficile, se soldant par une défaite sans appel de 5-0.

Pas de Star éclatante, mais méfiance de rigueur

L'équipe d'Estonie ne compte pas de superstar internationale dans ses rangs, mais cela ne signifie pas qu'elle soit à prendre à la légère. Le meilleur buteur de cette campagne de qualification est Rauno Sappinen, qui a réussi à inscrire les deux seuls buts de l'équipe jusqu'à présent.

Historique en faveur de la Belgique

Cependant, l'équipe d'Estonie devra faire face à un défi de taille lors de sa prochaine confrontation, car elle se mesurera à la Belgique. En sept rencontres entre les deux équipes, la Belgique a triomphé à six reprises, ne concédant qu'une seule défaite. Le dernier affrontement entre les deux équipes a eu lieu le 20 juin 2023, et la Belgique s'était imposée avec autorité sur un score de 3-0, grâce à deux buts de Romelu Lukaku et un de Johan Bakayoko.

L'équipe d'Estonie devra donc relever le défi de se mesurer à une équipe belge qui se cherche encore, tandis que les Diables Rouges tenteront de consolider leur position de favori dans ce groupe. Le match à venir promet d'être un test crucial pour les deux équipes, avec des enjeux élevés pour la qualification à l'Euro.