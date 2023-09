Excédentaire à Anderlecht, il inscrit un triplé en sélection !

La trêve internationale peut être une occasion pour certains joueurs de faire le plein de confiance. C'est le cas de Kristian Arnstad.

Kristian Arnstad n'aura pas beaucoup de temps de jeu à Anderlecht au vu de la concurrence arrivée à son poste. Et alors que Burnley était prêt, sur les conseils de Vincent Kompany, à mettre 5 millions d'euros sur lui, Anderlecht a bloqué le jeune norvégien.

Il y avait donc de quoi arriver frustré avec les U21 de la Norvège. Et Arnstad a évacué cette frustration... en marquant des buts. Beaucoup de buts. Face à la Lettonie, Kristian Arnstad s'est offert un magnifique triplé, dont un penalty transformé via une panenka, précise son père Roar Arnstad sur Twitter.

Horizon bouché à Anderlecht

De quoi rappeler pourquoi Arnstad est si coté et pourquoi Kompany le voulait absolument chez les Clarets. Le jeune norvégien de 20 ans n'a plus joué pour le RSCA depuis le 13 août et une montée au jeu ; il a même été écarté du groupe pour deux rencontres. Brian Riemer lui fera-t-il encore confiance ?