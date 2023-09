Gros retournement de situation au Standard pour Kostas Laifis ?

Le mercato du Standard n'a pas offert de porte de sortie à un ancien pilier de la maison : Kostas Laifis. Toujours sous contrat, il pourrait... réintégrer le noyau.

Nous vous le disions récemment : après la fin de mercato de folie du Standard de Liège, le prochain dossier sur la table serait celui de Konstantinos Laifis (30 ans), encore sous contrat jusqu'en 2024 et qui n'a pas décroché le transfert souhaité cet été.

Alors que Carl Hoefkens aura besoin de toute ses forces vives et que le Standard avait un budget réduit pour renforcer son noyau, se priver d'un défenseur à 256 matchs sous le maillot Rouche paraissait peu judicieux. Et le Standard aurait revu sa position.

Selon Le Soir, après avoir été écarté du noyau liégeois durant toute la préparation estivale et depuis le début de la saison, Laifis devrait désormais faire son retour dans le noyau A. Malgré le bras de fer qui l'a opposé à la direction (et qui n'a pas non plus plu aux supporters), il pourrait donc rejouer cette saison.

En attendant, malgré son absence de temps de jeu, Kostas Laifis était sélectionné avec Chypre. Il a disputé 90 minutes contre l'Ecosse et l'Espagne, prenant... 9 buts en 2 matchs (0-3, 6-0). Du temps de jeu, mais peu de confiance, donc...