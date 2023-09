Didier Lamkel Zé ? "Même gratuitement, je ne le prends pas"

Didier Lamkel Zé a quitté la Belgique pour la Turquie cet été, direction Hatayspor. Dans nos contrées, sa crédibilité semble grillée pour de bon.

On ne peut qu'espérer pour Didier Lamkel Zé (26 ans) qu'il reparte d'une page blanche maintenant qu'il a signé à Hatayspor, en D1 turque. Car en Belgique, le Camerounais paraît bel et bien grillé, au point que même des gens l'appréciant sur le plan humain ne sont pas prêts à lui donner sa chance.

C'est le cas de Kevin Mirallas, devenu directeur sportif de l'Eendracht Alost, en D2 VV (D4). Interviewé par La Dernière Heure, l'ancien Diable Rouge a évoqué son mercato, lors duquel il a notamment été proche de recruter Jordan Lukaku. Mais alors qu'il a de grandes ambitions, hors de question d'aller chercher Lamkel Zé, qu'il a connu à l'Antwerp.

"Même s'il vient gratuitement, c'est non. C'est un super mec, on a bien rigolé, mais il est mal géré et mal entouré", assure Mirallas. Malgré 88 matchs et 21 buts pour l'Antwerp, la carrière belge de Didier Lamkel Zé semble bel et bien terminée.