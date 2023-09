Mehdi Carcela et Jordan Lukaku cités dans le même club belge !

Reverra-t-on bientôt Mehdi Carcela et Jordan Lukaku sur nos pelouses ? Un ambitieux club de D2 VV souhaiterait les rapatrier !

Mehdi Carcela (34 ans) est sans club depuis plus d'un an après la fin de son contrat au Standard de Liège, et Jordan Lukaku (29 ans) évolue actuellement en D2 turque, du côté d'Adanaspor. Mais selon Het Laatste Nieuws, un club belge souhaiterait transférer les deux joueurs.

Ce club, c'est l'Eeendracht Alost, qui évolue en D2 VV et souhaiterait donc frapper un grand coup en se faisant au passage une sacrée publicité. De nouveaux investisseurs étrangers sont en effet arrivés au club, et ils ne manquent pas d'ambition.

Concernant Carcela, le deal semble réalisable, le joueur étant libre de tout contrat ; Lukaku, quant à lui, vient à peine d'arriver en Turquie et n'a pas encore disputé le moinde match avec Adanaspor.