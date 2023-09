Jean Butez dévoile les dessous de son été tumultueux

Jean Butez reste le numéro un dans les buts de l'Antwerp. Le Français avait été étroitement lié à un transfert, mais il est finalement resté fidèle au Great Old.

Dans une interview avec Het Nieuwsblad, Butez admet qu'une offre avait été soumise. "Il y avait effectivement une offre (de 4,5 millions d'euros, ndlr), et mon agent a parlé avec la direction sportive de Burnley, où Kompany - selon le modèle de gestion anglais - avait quand même son mot à dire. Mais je n'étais pas la seule option, comme nous l'avons constaté par la suite avec la nomination de James Trafford."

Cependant, Butez n'est pas déçu de la tournure des événements. "Eh bien, je n'ai aucun regret, je sais comment fonctionne le football. J'en ai parlé avec Marc Overmars (Directeur des Affaires de Football, ndlr). Nous repartons pour une saison, l'été prochain, ce sera la même chanson." (rires)

Pourtant, Butez avait envisagé de passer à un niveau supérieur. "Il est vrai que j'ai pensé à partir, bien que j'aie également envisagé l'autre scénario. À l'époque, j'avais raté un transfert vers le Club Bruges quand je portais encore le maillot de Mouscron. Cette désillusion avait provoqué beaucoup de frustrations, mais elle m'a aussi appris à gérer plus sereinement des situations similaires."

Le gardien de but ne voit pas d'inconvénient à rester à Anvers. "J'ai encore trois ans de contrat à Anvers, un club en pleine croissance qui participe à la Ligue des champions. Je me sens bien ici. De plus, ma femme est enceinte de sept mois de notre deuxième enfant. Cette stabilité a influencé mes projets d'avenir."