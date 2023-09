La grande nouvelle tombe pour le Standard et 777 Partners

La nouvelle était imminente, la voilà officielle. Ce vendredi, le club d'Everton a annoncé son rachat par 777 Partners. L'équipe de Premier League et son propriétaire Farhad Moshiri ont donné leur accord pour un rachat à hauteur de 94,1% des actions.

Ainsi, un nouveau club rentre dans la galaxie 777 Partners, composée jusqu'ici du Genoa, du Hertha Berlin, du FC Séville et donc du Standard de Liège.

Les supporters du Standard avaient fait savoir leur mécontentement envers la société américaine lors du mach contre le RWDM, reprochant à 777 Partners de ne pas leur accorder assez de moyens. La gestion sportive des clubs dont 777 Partners est propriétaire inquiète actuellement.

777 Partners has signed an agreement with Farhad Moshiri to acquire his full stake in Everton Football Club, which accounts for 94.1 per cent of the Club’s shares.