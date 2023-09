Un adversaire de l'Antwerp l'annonce a une mauvaise nouvelle pour le Great Old

En conversation avec la chaîne espagnole Movistar, Frenkie de Jong s'est exprimé sur la croissance sportive du FC Barcelone.

Le milieu de terrain de l'équipe nationale néerlandaise évolue avec son club en Ligue des champions, et affrontera l'Antwerp FC, et il souhaite briller avec les Catalans dans cette compétition prestigieuse, après deux saisons européennes plutôt mitigées.

Au cours des deux dernières saisons, le FC Barcelone a été éliminé en phase de groupes de la Ligue des champions, ce qui l'a conduit à participer à l'Europa League. De Jong se réjouit du tournoi à venir, mais il met surtout l'accent sur ses performances sur le terrain : "Nous n'avons pas atteint les phases à élimination directe au cours des deux dernières années, donc nous ne pouvons pas parler haut et fort, mais nous devons le prouver sur le terrain."

Les Blaugrana affrontent le Royal Antwerp FC, le FC Porto et le Shakhtar Donetsk en phase de groupes. De Jong reconnaît que le groupe de la saison précédente, avec l'Inter Milan, le Bayern Munich et le Viktoria Plzeň, était plus difficile, mais il reste vigilant contre toute sous-estimation : "Nous sommes confiants, mais nous devons le démontrer." Malgré les éloges reçus pour son jeu en ce début de saison, l'ancien joueur de l'Ajax se montre critique envers lui-même : "J'ai encore beaucoup de choses à améliorer.""