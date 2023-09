Noah Sadiki, un traître ? Il répond aux supporters d'Anderlecht

Redevenu titulaire à l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki retrouve le temps de jeu qu'il lui manquait à Anderlecht. Mais au Lotto Park, tout le monde n'a pas encore digéré son départ.

Vu la rivalité des derniers mois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, le départ de Noah Sadiki des premiers pour les seconds a fait parler à Bruxelles. Traverser la Senne pour recevoir du temps de jeu chez "l'ennemi" lui a même valu des accusations de traitrise de la part de plusieurs supporters mauves.

Dans la Dernière Heure, le joueur de 18 ans a tenu à donner sa version de l'histoire : "Les premiers jours, voir les supporters lâcher leur frustration sur vous, c’est dur, ça vous touche profondément. Et j’ai vraiment reçu beaucoup de messages négatifs. Mais bon, je dois vivre avec les critiques et avancer. Je sais que, où que j’aille, j’aurais reçu quelques messages de ce style".

Mais Sadiki assume son choix : "Les supporters ne sont pas dans les coulisses et ne voient pas ce que j’ai vu. Je n’ai pas l’impression que la direction voulait me garder plus longtemps. J’ai hésité à choisir un autre club bruxellois. Vous prenez aussi en compte ce que les gens vont penser de vous, mais à un moment, c’est votre carrière, vous décidez et pas les supporters". Le déplacement de l'Union Saint-Gilloise à Anderlecht le 27 janvier risque tout de même d'avoir une saveur particulière pour l'ancien produit de Neerpede.