Tous mauvais ? Pas vraiment : les cotes d'Anderlecht au KV Courtrai

Le RSCA a livré l'un de ses plus mauvais matchs de la saison jusqu'ici. Certains Mauves ont cependant tiré leur épingle du jeu (mais à peine).

Maxime Dupé (4,5)

Comment répondre à l'arrivée de Kasper Schmeichel ? En étant décisif d'un arrêt fulgurant en première période. Comment tout gâcher ? En étant tout sauf sûr au pied, et en offrant le 2-1 à Courtrai. Le Mauve qui a le plus perdu ce dimanche.

Killian Sardella (4)

Aïe. La façon dont De Neve l'a enrhumé sur le but d'ouverture, et encore plusieurs fois par après, est indigne même du statut de Diablotin qu'il a retrouvé. Décidément, après Siquet face au RWDM, dur week-end pour les jeunes backs droits belges. Même replacé dans l'axe, il a paru à côté de son match.

Jan Vertonghen (5)

Des duels solides avec Avenatti, qui a progressivement pris l'ascendant. Une grosse hésitation aurait pu offrir le break à Courtrai. Des centres bien sentis, il aurait dû compter un assist pour Patris.

Zeno Debast (5)

Solide dans les airs, et très propre à la relance avec quelques anticipations de choix. Puis il y a cette phase où il se sacrifie, d'un réflexe malvenu. Difficile de lui en vouloir...

Moussa N'diaye (6)

Un peu chaotique, avec peu d'apport offensif, quelques pertes de balle, mais aussi de beaux jaillissements. Très inégal, et ça pourrait jouer en faveur de Ludwig Augustinsson à terme. Le meilleur de l'arrière-garde cependant (et ça en dit long).

Mats Rits (5)

Enfin, il amène ce qu'on attendait un peu de lui, à savoir des percées. La hargne est là aussi, et il aurait pu être décisif avec un quasi-assist pour Amuzu. A disparu au fil du match, comme tout Anderlecht.

Théo Leoni (7)

Le seul à ne pas se cacher. Très bon à la récupération, et auteur de plusieurs frappes qui ont maintenu Vandenberghe en alerte.

Thomas Delaney (4,5)

Le moins bon du triangle de l'entrejeu ce dimanche. Il paie surtout l'erreur de Riemer : dans ce triangle avec Rits et Leoni, l'un des hommes est de trop, et cela impacte la prestation individuelle des trois.

Alexis Flips (3)

Complètement sacrifié à ce poste d'ailier droit qui le bride dans tous ses gestes. Arrivé comme 10, il n'a encore jamais eu l'occasion d'y jouer ; et s'il était grand temps, vu le manque de créativité du triangle actuel ?

Francis Amuzu (7)

Le seul à tenter offensivement de la première à la dernière minute. Les critiques vont lentement s'effacer à son sujet. Un poteau, des centres, et même un sauvetage défensif pour empêcher le 3-1. Est-il "l'homme du match" côté Mauve ?

Kasper Dolberg (6)

Son association avec Thorgan Hazard, qu'il a beaucoup cherché en déviations, promet. Son but prouve qu'il doit absolument tenter plus. Pas encore assez d'apport dans le jeu : un tel joueur ne devrait pas souffrir de la comparaison avec un attaquant du calibre d'Avenatti sur 90 minutes. Et pourtant, le meilleur 9 du match était en rouge ce dimanche.