Le PDG de l'Antwerp ne se cache pas : "La Ligue des Champions ? Non, nous ne sommes pas prêts"

Ce mardi, l'Antwerp se retrouvera face à une véritable montagne. Face à eux, se dressera le FC Barcelone, quintuple vainqueur de la Ligue des Champions.

Dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws, le PDG de l'Antwerp, Sven Jaecques, a reconnu que le club n'est pas encore prêt pour figurer dans les grandes équipes qui ont quelque chose à jouer en Ligue des Champions.

"En tant que club et organisation, nous ne sommes en effet pas encore prêts pour cela. Et dans notre équipe, il n'y a qu'une poignée de joueurs qui ont de l'expérience à ce niveau. On ne peut donc pas être prêt pour quelque chose comme ça. Mais cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas de résultat. Nous avons composé notre noyau comme nous l'avions prévu. Équilibré", a-t-il déclaré.

"Nous sommes fiers d'être ici et de représenter le football belge, mais nous voulons faire une performance. Il n'y a que contre et à Barcelone que l'on joue - en réalité, nous n'avons pas beaucoup de chances. D'un autre côté, il vaut mieux ne pas jouer avec cette attitude. Nous allons essayer de nous montrer, c'est la beauté du football", a continué le dirigeant anversois, enthousiaste.