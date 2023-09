Malgré la colère des supporters, la Pro League continue d'appliquer les règles à la lettre

Le report du derby entre le RWDM et l'Union Saint-Gilloise fait couler beaucoup d'encre. Malgré les protestations et les demandes venant des deux camps de ne pas jouer le match à 18h30, la Pro League a maintenu sa décision.

Les supporters de l'Union - comme expliqué dans un communiqué des Bhoys - prévoient déjà de boycotter le derby de la Zwanze, et ceux du RWDM envisagent de faire de même. C'est pourtant le match le plus attendu par les deux clans. En effet, le dernier vrai derby au plus haut niveau entre les deux clans remonte à la saison 1968-1969.

Une histoire de combi de bus

L'heure du coup d'envoi suscite évidemment beaucoup de réticences et de réactions. Les deux stades sont distants de six kilomètres, mais... il y a un combi de bus prévus pour le match. Cela signifie que les supporters de l'Union devront se rassembler dès 3 heures avant le match, pour ensuite affronter l'heure de pointe bruxelloise.

La plupart des gens étant encore au travail à 15h30, ils ont donc dû prendre une demi-journée de congé pour assister au match de leur équipe. Illogique, pensaient-ils (et on ne leur donnera clairement pas tort), mais apparemment il n'y avait pas grand-chose à faire face à l'attitude inflexible de la Pro League.

Photonews

Eleven a pourtant voulu collaborer

Eleven DAZN, le distributeur des rencontres de la Pro League, ont écouté les doléances et ont pensé à fixer l'heure de début à 19h30, malgré le chevauchement du match avec Club de Bruges-Genk. Pas de problème, alors ? Mais si, car la Pro League elle-même y a mis son veto.

Au début de la saison, il faut savoir que tous les clubs se sont mis d'accord sur une répartition maximale des matches pour le contrat des droits TV. Cette disposition a également été inscrite dans le règlement, et la Pro League souhaite à présent l'appliquer à la lettre. Nils Van Brantegem, le responsable du calendrier de l’Union belge, a en effet refusé de reporter le coup d'envoi d'une heure.

Une décision qui suscite de nombreuses controverses, et c'est bien compréhensible. Le match était initialement prévu pour le week-end et garantissait une assistance largement supérieure à celle alors attendue ce jeudi...

La Pro League refuse donc de créer de précédent et a décidé de ne pas se plier aux revendications des supporters, mais est-ce viable à long terme, au vu des changements encore possibles et probables dans un calendrier déjà bien chargé ?