Catastrophe(s) pour Eupen après la défaite contre le Standard

Battu 1-3 à domicile par le Standard ce dimanche, le KAS Eupen a aussi perdu deux joueurs essentiels et devra s'en passer pendant un certain temps.

Et il ne s'agit pas de n'importe quels joueurs, mais bien de Gary Magnée et Boris Lambert, deux cadres et piliers du groupe eupenois. Les deux sont sortis sur blessure au milieu de la seconde mi-temps face au Standard.

"Le capitaine d’équipe Boris Lambert a été diagnostiqué avec une déchirure d’un faisceau musculaire à la cuisse gauche. Il sera vraisemblablement absent pendant deux mois", renseigne Eupen sur son site internet.

Eupen se veut ensuite rassurant quant à la blessure de Magnée. "La blessure de Gary Magnée à l’articulation du genou gauche est moins grave que ce que l’on craignait au départ. Il ne pourra toutefois pas être aligné lors des prochaines journées de championnat."

Deux coups durs pour les Pandas, qui restent sur un 0 sur 6 après avoir bien commencé le championnat. Ils rencontreront prochainement l'Antwerp, Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise. Un calendrier tout sauf évident.