"Une équipe qui n'a pas sa place en Ligue des champions"

L'Antwerp s'est incliné 5-0 face au FC Barcelona pour son entrée en lice en Ligue des champions. Un résultat qui a fait couler beaucoup d'encre en Espagne.

La force du FC Barcelone ou la faiblesse de l'Antwerp ? La presse espagnole a été divisée dans ses réactions après le premier match de Ligue des champions des Anversois.

"Barcelone s'est à nouveau présenté comme un grand club européen", écrit le journal sportif espagnol AS. "Cette victoire a chamboulé le tableau d'affichage, même si elle n'a été remportée que contre l'Antwerp, une équipe qui occupe la 70e place au classement de l'UEFA".

La plupart des journaux considèrent pourtant que le champion de Belgique a bien commencé, même si cela n'a pas duré longtemps. "Après 22 minutes, le score était déjà de 3-0 et l'Antwerp savait ce qu'il devait faire pendant les 70 minutes suivantes : éviter la punition", poursuit AS.

Même son de cloche chez Marca. "La résistance des troupes de Mark van Bommel, connu en Espagne pour son passé à Barcelone et ses fautes sur Iniesta lors de la finale de la Coupe du monde 2010, n'a duré que très peu de temps."

Marca voit dans l'Antwerp un noyau "du niveau de l'une des équipes moyennes inférieures de la Liga. Ils ont essayé d'avoir la possession du ballon, mais ce n'était qu'une illusion. Après le premier but, ils se sont effondrés et ont campé devant le but de Butez, essayant de ne pas laisser la défaite prendre une ampleur démesurée".

Les supporters anversois sont félicités

Le respect pour Van Bommel est également omniprésent. "Nous devons admettre que l'Antwerp a démarré avec beaucoup de confiance. Au lieu de garer le bus, l'équipe de Van Bommel a essayé de jouer au football. Chaque passe était accueillie par un olé de la part de la tribune remplie de milliers de supporters présents à Montjuïc. Leurs supporters étaient clairement là pour s'amuser et nous sommes sûrs qu'ils ont passé un bon moment à Barcelone. Mais quand il s'est agi de football, leur plaisir n'a duré que dix minutes", lit-on dans Mundo Deportivo.

SPORT va plus loin dans son analyse. "Le 2-0 de Lewandowski a mis KO l'Antwerp qui avait pourtant bien commencé sur le plan footballistique. Ensuite, les offensives de Barcelone étaient tout simplement trop puissantes pour eux. L'Antwerp ne semble pas être à sa place en Ligue des champions. En outre, les Anversois ont également manqué de chance, comme lorsque Bataille a transformé un centre de Raphinha en but contre son camp. Comme si personne à l'Antwerp ne voulait de ce ballon".