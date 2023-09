Aucune victoire belge en Europe, mais...

Soirée assez mitigée pour les clubs belges ce jeudi en Europa League et Conference League. Genk, l'Union, Bruges et La Gantoise ont tous étés tenus en échec.

Dans des matchs aux scénarios bien différents, les résultats sont les mêmes : aucune victoire pour nos clubs belges ce jeudi. L'Antwerp, de son côté, ne pouvait pas vraiment revendiquer quoi que ce soit face à un FC Barcelone taille Ligue des Champions (5-0).

Malgré ces résultats, le bilan de nos clubs au niveau du coefficient européen reste positif. 8e du coefficient, le championnat belge gagne plus de points (0,800) que la plupart de ses concurrents. Le Portugal (7e) n'a pris que 0,666 point, l'Ecosse (10e), 0,400 point et l'Autriche (11e), 0,600 point.

A noter que la Turquie, qui a vu le Besiktas égaliser en fin de match face à Bruges, a pris un point et reste notre plus proche concurrent. Le but du Besiktas a tout de même fait gagner 0,050 point à la Turquie.

Quoiqu'il en soit, il est important de rappeler que la Belgique restera dans le top 10 d'ici la fin de la saison, ce qui lui garantira un billet direct pour les poules de la Ligue des Champions.