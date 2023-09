🎥 Quand un flop monumental d'Anderlecht vole la vedette à Neymar et Aleksandar Mitrovic

Nicolae Stanciu n'avait pas franchement convaincu lors de sa période anderlechtoise. Cela semble mieux démarrer du cÎté de l'Arabie Saoudite.

Après plus d'un an en Chine, revoici Nicolae Stanicu du côté de l'Arabie Saoudite. Le milieu offensif roumain avait déjà évolué pendant six mois à Al-Ahli et a signé il y a deux semaines dans le club du FC Damac.

Celui pour qui Anderlecht avait versé près de 10 millions s'est déjà illustré pour sa nouvelle équipe. A l'occasion de son deuxième match, c'est de lui qu'est venue l'égalisation face à Al-Hilal, contraignant l'équipe de Neymar, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic ou Kalidou Koulibaly au partage (1-1).

Et son but vaut le détour puisqu'il s'agit d'un coup-franc inscrit des 30 mètres. On notera tout de même les mains peu fermes de Yassine Bounou, pourtant nominé dans les cinq meilleurs gardiens du monde à l'occasion du trophée "The Best" en compagnie de Thibaut Courtois il y a quelques jours.