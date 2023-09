L'aveu d'un Anderlechtois : "J'ai dépassé les limites"

En allant chercher Thomas Delaney, Anderlecht cherchait de l'expérience et du caractère. Visiblement, ils ne se sont pas trompés.

Dans un entretien avec Het Laatste Nieuws, Thomas Delaney, nouvelle recrue du RSC Anderlecht au milieu de terrain, a reconnu que sa forte personnalité lui avait parfois joué des tours à ses débuts. Quand il évoluait à Copenhague, un certain... Brian Riemer, adjoint, lui disait parfois de se calmer.

"À l'époque, j'étais fou. Brian Riemer me prenait à part et me disait d'y aller plus doucement à l'entraînement. Parfois, par peur de me blesser, je réagissais avec de grands tacles. J'ai dépassé les bornes verbalement aussi", révèle Delaney. "Je pouvais être vraiment en colère contre mes équipiers quand ça ne se passe pas comme je le souhaite".

Avec le temps, Delaney s'est calmé. "J'ai appris à me gérer. On ne peut pas être à 120% tous les jours. Il faut juste être présent les jours de match. Mais ma mentalité n'a pas changé, je veux toujours tout gagner", conclut le Danois.