📷 Jan Vertonghen a échappé au pire lors d'un duel face à Bruges

Le capitaine d'Anderlecht était proche de prendre la direction des vestiaires à cause d'une blessure. Heureusement pour lui, plus de peur que de mal.

Le Topper se sera soldé par un partage entre Anderlecht et le FC Bruges mais surtout par une hécatombe du côté mauve. Avec les sorties en fin de première mi-temps de Dolberg et Delaney, Brian Riemer croise les doigts, très fort.

Cependant, tout aurait pu être pire pour le Sporting après un duel entre Jan Vertonghen et Kyriani Sabbe. Le capitaine anderlechtois s'est jeté pour arracher une balle et semblait s'être fait très mal au genou.

Fort heureusement pour lui et le staff anderlechtois, plus de peur que de mal et le capitaine est reparti pour le reste de la rencontre.