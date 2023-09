Le chiffre fou qui permet de comparer Sven Kums à Lionel Messi

Revenu à La Gantoise en 2020, Sven Kums n'a toujours pas l'intention de raccrocher. L'un des plus grands joueurs du championnat a même affiché un statistique impressionnante à son âge.

Pour les joueurs de son âge (35 ans), il est parfois compliqué d'obtenir beaucoup de minutes de jeu et pourtant... Si l'on regarde les trois joueurs de son âge qui ont disputé le plus de minutes de jeu en Europe, on constate qu'il est aux côtés de Nicolas Otamendi et de Lionel Messi.

Kums est ainsi le joueur de champ de son âge qui compte le troisième plus grand nombre de minutes de jeu en Europe. Le milieu de terrain de Gand a joué quelque 4 480 minutes. "Cela signifie que je suis toujours bien physiquement. Je ne me prive pas", a déclaré Kums à Het Nieuwsblad.

"Je me couche juste à l'heure et je sors rarement. Je suis un diesel. J'ai besoin de beaucoup de matches pour atteindre un bon niveau. Tout comme je préfère ne pas manquer les entraînements. Sinon, je crois que j'accuserais rapidement le coup au niveau physique."