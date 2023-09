Pierre Dwomoh félicite son équipe : "Nous avons bien resisté."

Pierre Dwomoh a joué un rôle crucial dans le derby de la Zwanze en inscrivant son premier but en Jupiler Pro League et en offrant une passe décisive. Malgré sa performance, le RWDM a finalement été vaincu d'un seul but.

Pierre Dwomoh, remplacé en fin de match, exprimait sa déception à la suite de la défaite. Il déclare à Het Nieuwsblad : « Oui, ça fait mal, surtout dans un derby. Il faut se remobiliser dès demain, car nous avons un autre match dimanche. C'était un objectif important pour moi dans ma carrière professionnelle, donc il y a beaucoup d'émotions impliquées. Je n'ai pas toujours eu un parcours facile, d'où mon émotion. Je tiens également à remercier Dieu pour cette opportunité. » Dwomoh estime que RWDM a bien joué dans ce derby tendu : « Beaucoup d'entre nous jouaient un derby en première division pour la première fois, mais je pense que dans l'ensemble, nous avons bien résisté et ramené le score à 2-2. Nous avons ensuite tout donné jusqu'aux dernières minutes, où nous avons encaissé un autre but. C'est dommage, mais nous ne pouvons blâmer personne d'autre que nous-mêmes. Nous devons nous remettre en question et nous donner à cent pour cent dimanche. » Le joueur de RWDM reconnaît également le mérite de son équipe : « Je ne pense pas que beaucoup s'attendaient à ce que le RWDM donne du fil à retordre aux grandes équipes de la compétition. Notre objectif est de compliquer la vie de chaque équipe chaque semaine et de saisir les opportunités pour marquer des points. Jusqu'à présent, nous avons réussi à le faire avec succès."