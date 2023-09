John Textor et l'Olympique Lyonnais prennent cher

La personnalité de John Textor laisse très peu souvent indifférent. Le président du RWDM ne s'est pas fait que des amis de par ses décisions impopulaires, également à l'Olympique lyonnais.

Dans une interview accordée à Foot Mercato, c'est Moussa Dembelé qui a allumé l'OL. L'ancien international français n'épargne personne.

"Ma dernière saison à Lyon a été compliquée. J’avais bien commencé malgré les bâtons dans les roues mis par la direction (...) L’environnement y (à Lyon) est malsain, pas propice à l’épanouissement (...) Entendre 20 000 personnes insulter ma mère et m’insulter à chaque touche de balle n’est pas supportable. Pas un seul dirigeant n’a tenté de calmer les choses. Ils se sont tous cachés et sont restés silencieux."

"Je ne jouais même pas et on disait que j’étais le problème. En fait, il faut bien comprendre une chose, le sportif est dirigé par des gens qui ne connaissent pas le football. Voilà le problème majeur. Ils font de la communication sans arrêt et des jeux de manipulation pour enfumer les supporters", a continué Dembélé, amer. "Il n’y a aucun projet footballistique sur le long terme, aucune vision, que de la flûte. C’est catastrophique. Ils sont incompétents même pour vendre des joueurs. Houssem Aouar, Memphis Depay, Jason Denayer, moi, sans oublier Pierre Kalulu qui flambe au Milan, tous sont partis gratuitement. Ils ne sont même pas capables d’anticiper pour ne pas se retrouver dans cette situation."

Le mot de la fin, qui veut dire beaucoup : "Les dirigeants sont tous incompétents et arrogants."