Les clubs bruxellois dans la lumière : cinq joueurs représentés dans notre équipe de la semaine !

Les clubs bruxellois ont montré de belles choses, cette semaine. D'ailleurs, cinq joueurs du RWDM, d'Anderlecht ou de l'Union font partie de notre équipe de la semaine.

Gardien de but

Comme la semaine dernière en sauvant deux penaltys contre l'Antwerp, Théo Defourny a été déterminant pour permettre au RWDM de prendre un point contre La Gantoise. Pour la deuxième fois consécutive, il est notre portier de la semaine.

Défenseurs

Sur la droite, Daniel Munoz a une nouvelle fois prouvé que le danger venait de tous les côtés au Racing Genk, y compris du sien. Troisième but de la saison déjà pour le Colombien.

En défense centrale, un duo bruxellois. Jan Vertonghen premièrement, infranchissable avec Anderlecht sur la pelouse d'Eupen. Les Mauves n'ont une nouvelle fois pas livré leur meilleure prestation, mais leur capitaine permet de conserver une assise défensive capitale.

Pour l'accompagner, une évidence : auteur d'un doublé contre le Sporting Charleroi, Ross Sykes fait évidemment partie de notre équipe de la semaine. Pour compléter cette défense, le Limbourgeois Joris Kayembe très actif offensivement sur son côté gauche.

Milieux de terrain

Une évidence unioniste en défense, une autre au milieu de terrain. Si Sykes a inscrit un doublé, Cameron Puertas a délivré deux passes décisives face aux Carolos.

Deux assists, c'est également le cas pour Théo Leoni, qui était encore le médian le plus créatif d'Anderlecht au Kehrweg. Le duo est accompagné par Mory Konaté (Malines), qui a gagné un nombre incalculable de duels pour permettre aux joueurs de Steven Defour de garder le cap contre l'Antwerp

Attaquants

Bruges est dans une passe difficile et seul un joueur a réussi à tirer son épingle du jeu contre STVV. Andreas Skov Olsen, auteur du seul but brugeois et d'une bonne prestation. De l'autre côté, le tout jeune Malick Fofana (18 ans) monte en puissance dans cette équipe Gantoise et est à créditer d'un bon match.

Des doublés, il y en a eu plusieurs, cette semaine, et celui de Lucas Stassin ne nous a pas échappé. Sur une voie de garage à Anderlecht, le jeune attaquant s'éclate à Westerlo et a sorti un gros match à Genk.

Notre équipe de la semaine : Defourny, Munoz, Sykes, Vertonghen, Kayembe - Puertas, Leoni, Konaté - Skov Olsen, Fofana, Stassin.