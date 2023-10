Théo Leoni, une perle rare sur et en dehors du terrain : "Sans moi, Anderlecht reste Anderlecht, mais sans Anderlecht..."

Théo Leoni a séduit tout le monde en un temps record, et c'est pour une raison autre que sportive : c'est un véritable clubman, un amoureux du Sporting d'Anderlecht. Une personnalité devenue rare dans le football moderne.

Certains joueurs se prétendent clubmen, mais finissent toujours par quitter leur "club de coeur". Pas Leoni. "J'avais des offres fréquentes, tant en Belgique qu'à l'étranger. Mais quand mon agent me parlait de ça, je disais toujours la même chose : "Ca ne m'intéresse pas". Je m'en fichais, c'est à Anderlecht que je je voulais percer", déclare-t-il dans HUMO.

Le RSCA lui a tout donné et il donne tout pour le RSCA. "Sans moi, Anderlecht reste Anderlecht, mais sans Anderlecht, je ne suis plus moi-même. Qui suis-je pour tourner le dos à une telle institution ? Même quand beaucoup de gens doutaient de moi, le club a continué à me soutenir".

© photonews

Leoni et Anderlecht, une histoire d'amour

En effet, si Théo Leoni n'est arrivé en équipe A que bien après d'autres grands talents, la patience à la fois du club et du joueur a été exemplaire. "Quand j'ai eu un premier contrat pro à 17 ans, malgré quelques minutes à peine, il a été prolongé. Je suis sous contrat jusqu'en 2026 désormais".

Une fidélité qui fait partie du personnage de Théo Leoni. Dans sa vie privée également. "Quand j'étais avec ma petite amie depuis assez longtemps pour en parler à nos amis et notre famille, je lui ai dit que je pensais que ça devait durer pour toujours", sourit-il. "Je ne voulais pas dire avoir trouvé l'amour pour revenir sur mes pas à l'avenir".

Naïf, probablement. Mais tellement rafraîchissant...