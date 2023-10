Quand Toby Alderweireld bat Jérémy Doku...au sprint

Les statistiques peuvent parfois révéler des données surprenantes. C'est le cas si l'on s'attarde sur les stats de sprint de Toby Alderweireld et Jérémy Doku.

On peut faire dire aux statistiques tout et son contraire. Nouvelle illustration avec les données de la première journée de Ligue des Champions. Les internautes n'ont ainsi pas manqué de s'étonner des données de sprint de Jérémy Doku et Toby Alderweireld comparées par Het Laatste Nieuws.

Il y apparaît que Doku, qui était monté au jeu avant la pause face à l'Etoile Rouge de Belgrade n'avait couru qu'à une vitesse maximale de 26 km/h, loin de ses standards habituels. D'autant plus que de son côté, Alderweireld avait été flashé à 27,9 km/h.

Des statistiques qu'il convient de recontextualiser : Doku avait affronté un bloc très bas avec Manchester City, l'Etoile Rouge ayant ouvert le score, se contentant de ne pas fournir le moindre espace. Alors qu'Alderweireld a été mis un peu plus à l'épreuve dans la gestion des espaces, ceux laissés par ses partenaires face aux stars du Barca.