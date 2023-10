"Luis Enrique nous ment"

Le PSG a pris une sévère claque en Ligue des Champions sur la pelouse de Newcastle. Luis Enrique est dans l'oeil du cyclone.

Bien que Kylian Mbappé ne soit pas à son meilleur niveau, son entraîneur, Luis Enrique, continue de le titulariser dans l'équipe de départ malgré des signes de fatigue évidents. Selon des sources proches du joueur, il ne serait pas à « 100% » en raison d'une blessure à la cheville et de l'épuisement lié à son transfert avorté au Real Madrid cet été.

L'éditorialiste Daniel Riolo a vivement critiqué Luis Enrique, l'accusant de mentir sur l'état physique réel de Mbappé. « Quand Luis Enrique dit que Mbappé est à 100%, il se moque de nous. On voit bien qu'il n'est pas au top, donc il ment. Soit il admet que Mbappé traverse une période difficile et qu'il a besoin de repos, soit il ne le fait pas jouer intégralement », a déclaré Riolo lors de l'émission After Foot sur RMC.

Cette situation soulève des questions sur la gestion de la santé des joueurs par les entraîneurs et suscite des interrogations quant à la transparence autour des blessures au sein du club.