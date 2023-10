L'Union, un club à part : une proximité unique avec les supporters... et ça fonctionne !

Un match de l'Union, c'est quelque chose de spécial. Les fans sont enthousiastes et toujours positifs. Ils n'ont pas de raisons du contraire après les quatre dernières années. Mais cette atmosphère se cultive aussi de manière naturelle. Nulle part ailleurs, vous ne verrez des joueurs si à l'aise.

L'Union Saint-Gilloise est à Anfield et défiera Liverpool ce jeudi soir. Si quelqu'un avait osé prononcer cette phrase il y a trois ans, tout le monde l'aurait pris pour un doux rêveur.

Les Bruxellois entretiennent un lien unique avec leurs supporters. Il y a un respect mutuel et les joueurs ne sont pas inaccessibles, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres grands clubs.

Oui, le Club de Bruges, Anderlecht, Gand, Genk... autorisent parfois leurs joueurs à signer des autographes, mais ils sont bien protégés. Les jeunes joueurs reçoivent dès leur plus jeune âge une formation médiatique et savent ce que le club leur permet de dire ou non. Une uniformité pré-mâchée, très souvent peu intéressante.

Cependant, si vous êtes présents à un match à domicile de l'Union une heure ou plus avant le coup d'envoi, il y a de fortes chances que vous voyiez, par exemple, Eckert Ayensa se promener jusqu'au stade avec sa petite amie. Ou Loïc Lapoussin avec tous ses supporters. Avant le match, il est difficile de discuter. Après le match, ces hommes vont simplement boire une bière avec les supporters.

Aucun problème ne s’y est jamais posé. Il ne faut pas non plus prendre de risque, car les joueurs y sont respectés et protégés. Les nouveaux arrivants en sont toujours surpris, mais ils s’y habituent vite. C'est une culture qui marche, car les joueurs savent que les erreurs seront vite pardonnées et qu'ils ont le soutien de leur public.

Une symbiose commune

Même s'ils perdent, le noyau dur continue à applaudir avec enthousiasme, les joueurs ne quittent pas le terrain avant d'avoir été à leurs côtés pendant dix minutes. Il n'y a pas de dispute, pas de divagation... Les joueurs eux-mêmes expliqueront ce qui n'a pas fonctionné au Club House, à la Brasserie de l'Union ou au Café Het Volkshuis.

Autrefois monnaie courante, cette pratique est désormais devenue rare. Et pourtant, les joueurs apprécient. L'immense figure de Christian Burgess est entourée d'une foule de fans en train de rire, dimanche après la victoire contre Charleroi. Ils bénéficient de cette liberté, car le personnel technique peut également y être vu régulièrement. A l'ancienne, comme tout à l'Union.

Que ce soit encore le cas lorsqu’ils auront enfin un nouveau stade, telle est la question que se posent à présent de nombreux supporters. Mais ce sont des soucis pour plus tard. Profitez maintenant d'un voyage commun à Liverpool, et voyez ce que vous pouvez en retirer…