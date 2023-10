Un soutien bienvenu pour Ronny Deila, sous pression avant de revenir au Standard

Ronny Deila se prépare à un défi de taille, le Club de Bruges se rend à Bodø/Glimt jeudi soir. Le sélectionneur national norvégien Stale Solbakken affiche une grande confiance envers son compatriote pour cette rencontre.

"C'est une aubaine pour les entraîneurs norvégiens", a exprimé Stale Solbakken dans Het Nieuwsblad. "Il a déjà prouvé qu'il pouvait remporter des titres dans différentes compétitions, et je suis convaincu qu'il réussira aussi au Club. Il se sent à l'aise là-bas : il adopte un style de jeu offensif avec la bonne mentalité, ce qui correspond à l'ADN du Club, n'est-ce pas ? J'apprécie Ronny, non seulement en tant qu'entraîneur mais aussi en tant que personne. Nous échangeons des SMS régulièrement."

Concernant le match contre Bodø/Glimt, Solbakken souligne : "Ronny n'a pas besoin de mes conseils pour ne pas sous-estimer Bodø/Glimt. Ce n'est pas mon rôle de lui donner des instructions. Mais j'ai un conseil : je peux vous dire qui, à mon avis, est leur meilleur joueur. J'admire leur meneur de jeu. Gardez un œil sur Patrick Berg…"

Le match entre Bodø/Glimt et le Club de Bruges débutera à 18h45. Le Club a obtenu un match nul 1-1 contre Besiktas lors de son premier match de groupe. Après ce déplacement déjà très chaud, c'est bien sûr un retour à Sclessin qui attend Ronny Deila : peut-être sa semaine la plus chargée en émotions...