"A cause du flop De Ketelaere, ils n'ont pas voulu payer cette somme pour Mike Trésor"

Mike Trésor a quitté le Racing Genk cet été pour rejoindre Burnley. Cependant, l'ancien joueur de Genk n'a trouvé sa destination que le 1er septembre, et il y a une raison à cela.

Sacha Iakovenko, devenu agent immobilier après sa période de footballeur au KRC Genk et au RSC Anderlecht, était impliqué dans le transfert de Mike Trésor à Burnley.

"Les plus grands clubs d'Italie le voulaient, mais ils ne voulaient plus payer des sommes astronomiques car De Ketelaere a échoué à l'AC Milan", explique Iakovenko à La Dernière Heure. "Il y avait aussi de l'intérêt pour Trésor en Espagne, mais c'est Kompany qui a poussé le plus fort et a finalement réussi à le convaincre."

Pour l'instant, le meilleur passeur du championnat la saison dernière peine à s'imposer avec les Clarets. Mike Trésor n'a joué que 84 minutes, toutes compétitions confondues.