La grande nouvelle tombe pour l'arbitrage belge

Les discussions étaient en cours au sujet du plan stratégique quadriannuel mis en place par la fédération belge. Le grand point de ce nouveau plan : l'augmentation du salaire des arbitres.

Comme prévu, le nouveau plan stratégique quadriannuel a donc été approuvé. Un accord a été conclu entre la Pro League et l'URBSFA. Deux nouveautés majeures : un budget supplémentaire pour les salaires des arbitres de terrain et au VAR ; et sur un support technologique additionnel.

"L'accord concernant le financement du plan, la finalisation du plan du PRD est finalisé. La stratégie est de se concentrer sur la qualité de l'arbitrage, la qualité du VAR, la communication et la transparence, la formation et l'accompagnement de la qualité de l'arbitrage", explique le communiqué publié ce mardi.

"En collaboration avec la KBVB, nous augmentons le nombre d'arbitres semi-professionnels de 12 à 16.Nous augmentons les primes de match pour tous les arbitres et faisons un effort supplémentaire pour le VAR et l'AVAR, qui voient leurs primes presque doublées.Nous répondons ainsi, étape par étape, aux questions qui étaient sur la table.Les clubs de la Pro League font ainsi un effort financier important, qui pourra être amplifié en fonction des résultats", a expliqué Lorin Parys, le CEO de la Pro League.

"En collaboration avec le PRD, nous élaborons cette saison un système dans lequel nous versons une prime de groupe en fonction des résultats.Concrètement : si, par exemple, le pourcentage convenu d'évaluations correctes des "moments clés" ou d'interventions correctes de la VAR est atteint, la Pro League recevra une prime supplémentaire. Nous sommes impatients de concrétiser ce plan étape par étape."