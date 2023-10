La soirée de rêve d'Antonio Nusa, le cauchemar de Stelios Andreou

Le jeune talent du FC Bruges est monté au jeu avec la Norvège jeudi soir. Il s'est même offert une passe décisive.

La Norvège n'a pas fait dans la dentelle face à Chypre jeudi soir et est repartie de son déplacement avec les trois points et la manière (0-4). Une victoire sans appel et surtout importante pour les Norvégiens qui sont un peu à la traîne au classement derrière l'Espagne et l'Ecosse.

Après avoir été appelé à deux reprises (en amical en septembre face à la Jordanie et pour le match qualificatif face à la Géorgie, NDLR), Antonio Nusa a pu porter pour la troisième fois le maillot norvégien jeudi. S'il n'a eu que 27 minutes de jeu, le joueur du FC Bruges a néanmoins brillé et a offert un assist à Erling Haaland sur son deuxième but.

Le son de cloche était différent pour Stelios Andreou qui se trouvait dans l'équipe adverse. S'il a joué tout le match, le défenseur du Sporting Charleroi n'a pas pu aider les siens dans cette lourde défaite.